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Казахстан заявил о попытке государственного переворота в преддверии досрочного голосования

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Казахстан заявил, что предотвратил попытку государственного переворота со стороны сторонников оппозиционера, арестовав семь человек накануне президентских выборов в эти выходные. Об этом УНН пишет со ссылкой на "Радио Азаттык".

В воскресенье в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы, которые, как ожидается, укрепят власть действующего президента Касым-Жомарта Токаева через несколько месяцев после того, как в стране произошли смертельные беспорядки, в результате которых погибли более 230 человек.

Около 12 миллионов человек имеют право голоса. 

Детали

Комитет национальной безопасности заявил, что группа из семи человек планировала «организовать беспорядки и переворот и провозгласить временное правительство», добавив, что подозреваемые «разделяют взгляды находящегося в изгнании Мухтара Аблязова».

Аблязов, бывший министр энергетики и глава банка, которого заочно осудили за убийство и растрату.

В службе безопасности заявили, что группировка пыталась организовать массовые беспорядки и планировала обстрел административных зданий и помещений правоохранительных органов с применением оружия и снарядов.

Было конфисковано оружие, в том числе автоматы Калашникова, обрезы, боеприпасы и материалы для коктейлей Молотова, а также рации, говорится в сообщении.

Дополнение

69-летний Токаев стал президентом в 2019 году и консолидировал власть, устранив авторитарного предшественника Нурсултана Назарбаева после январских беспорядков.

Токаев пообещал построить «новый Казахстан» путем либерализации судебной системы, борьбы с коррупцией и проведения реформ.

Он также раскритиковал вторжение Москвы в Украину, но не стал присоединяться к западным санкциям в отношении россии.

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