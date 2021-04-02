Эквайринг преткновения: позиция банков и последствия для потребителей

Что такое эквайринг

Эквайрингом называется, собственно, услуга по оплате потребителем товара или услуги картой, смартфоном или другим электронным устройством, позволяющим осуществить платеж, в заведении, предоставляющем товары и услуги.

POS-терминалы, то есть оборудование, через которое принимается платеж, предоставляет банк-эквайер. За такую услугу бизнес платит комиссию, которая в Украине может достигать 3% от суммы оплаты.

Есть также интернет-эквайринг, где в роли терминала выступает специально разработанный для проведения платежей интерфейс.

Плата за эквайринг состоит из нескольких элементов: платы банку-эквайеру, платы платежной системе и интерчейндж (плата, которую банк-эквайер осуществляет в пользу банка-эмитента, являющегося держателем карты, которой был осуществлен расчет).

Практика показывает, что банки-эмитенты часто используют полученные выплаты на разного рода кэшбеки и бонусы для пользователей карт.

Что хотят изменить на законодательном уровне

19 февраля 2021 года в Верховной Раде в первом чтении поддержали проект закона № 4364 о платежных услугах. Им предлагается ввести ряд правил работы платежных услуг в Украине, а ко второму чтению может появиться и норма об ограничении государством комиссии за платежи, осуществленные карточками. Речь идет о начальном снижении до 1%, а к 2023 году - до 0,5-0,75%.

Позиция бизнеса

Бизнес в большинстве своем приветствует такую инициативу.

Одним из первых открыто поддержал законодательную инициативу совладелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин. Он заявил, что банковская комиссия превышает расходы на аренду 90 магазинов, всех складов и офисов компании.

"В стоимости каждого товара, продающегося в Украине, заложены 1,8-3% банковской комиссии, которые каждый бизнес должен платить банкам за проведение оплат картами. Что означают эти проценты? Это означает, что наш потребитель должен платить больше. Это значит, что мы менее конкурентны по сравнению с глобальными игроками, ведь любые поставщики из ЕС, а также всем известные Amazon или Alibaba, платят своим банкам 0,2-0,5%. Это значит, что мы все еще очень далеки не только от Европы, но даже от стран бывшего СНГ. Для примера - ставка в России - 1%, в Казахстане - 0,7%, в Узбекистане - 0,5%.

В Украине - от 1,8 до 3% и устанавливать этот процент могут платежные системы и банки, так, как им заблагорассудится", - написал бизнесмен.

Представители бизнеса заявляют, что оказались в невыгодном положении, ведь люди все чаще прибегают к бесконтактным платежам, тогда как из-за высокой комиссии такой способ оплаты становится все более невыгодным для бизнеса и даже приводит к удорожанию товаров и услуг.

Позиция банков

Вернемся же к банкам, которые сегодня обнародовали открытое заявление. Банки такой инициативой законодателей недовольны.

С совместным заявлением выступили Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль. В своем заявлении банки предложили альтернативу - они готовы пойти на снижение размера межбанковской комиссии (интерчейндж), однако не в таких объемах, как это предложено в законопроекте.

Банки предлагают установить комиссию интерчейндж в Украине относительно потребительских платежных продуктов не более 1,20% с 1 июля 2021-го, не более 1% с 1 июля 2022-го и не более 0,9% с 1 июля 2023 года.

Они также заявили, что рассматривают возможность обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой дать заключение о возможных действиях, направленных на снижение комиссии интерчейндж в Украине согласно этому графику.

"Вместе с тем отмечаем важность сохранения в Украине свободного рыночного ценообразования по комиссии за эквайринг на принципах свободной конкуренции и недопустимость ее регулирования на законодательном уровне в соответствии с лучшими мировыми практиками. Поэтому предлагаем отозвать предложения к соответствующим законопроектам, которые предусматривают установление предельного размера такой комиссии для участников рынка", - заявили банки.

О своей поддержке этой позиции заявили платежные системы Visa и Mastercard.

Представители финансового сектора считают, что снижение комиссии не приведет к снижению конечной стоимости товаров и услуг, но зато может негативно отразиться на развитии рынка безналичных платежей и в целом на услугах банков для физлиц. Проще говоря, исчезнут бонусы и кэшбеки, могут быть введены дополнительные комиссионные платежи (например, на снятие наличных), а также банки меньше будут инвестировать в развитие системы безналичных расчетов.