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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25925 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83869 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Кузнецов: присудить Украине техническое поражение - это вообще маразм

Кузнецов: присудить Украине техническое поражение - это вообще маразм

Киев  •  УНН

 • 14235 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-игрок сборной Украины Олег Кузнецов отреагировал на решение УЕФА по делу отмененного матча "Украина-Швейцария". По его словам присуждение нашей сборной технического поражения - "это маразм", потому как наша сборная была готова играть, имея для этого необходимое количество футболистов, передает УНН.

"Это вообще маразм, я считаю. Логично - что справедливо было бы только переигрывать. Найти можно "окно" и в марте, и в апреле, в этом году наверняка "окон" уже не будет. А присуждение технического поражения - это говорит о каком-то предвзятом отношении к нам. Судя по тем высказываниям, которые Шевченко говорил - тренер сборной - они выполнили все инструкции УЕФА по коронавирусу, мы готовы были играть, у нас было достаточно футболистов... Но такая непонятная позиция этого врача (санитарный врач Люцерна, который отправил украинскую команду на карантин - ред.). Думаю, УАФ будет обжаловать это в Лозанне", - сказал он.

Напомним, вице-президент УАФ, генеральный секретарь ассоциации Юрий Записоцкий заявил: "После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА, УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью".

Также напомним, украинская диаспора Швейцарии разоблачила врача Люцерна, который запретил играть украинской сборной, в избирательной "принципиальности" по отношению к футбольным командам.

Оказалось, что в похожей ситуации, другим командам раньше он позволял проходить повторное тестирование на "ковид" и позволял выходить на поле.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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