Кузнецов: присудити Україні технічну поразку - це взагалі маразм

"Це взагалі маразм, я вважаю. Логічно - що справедливо було б тільки перегравати. Знайти можна "вікно" і в березні, і в квітні, в цьому році напевно "вікон" вже не буде. А присудження технічної поразки - це говорить про якесь упереджене ставлення до нас. Судячи з тих висловлювань, які Шевченко говорив - тренер збірної - вони виконали всі інструкції УЄФА щодо коронавірусу, ми готові були грати, у нас було достатньо футболістів... Але така незрозуміла позиція цього лікаря (санітарний лікар Люцерна, який відправив українську команду на карантин - ред.). Думаю, УАФ буде оскаржувати це в Лозанні", - сказав він.

Нагадаємо, віце-президент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький заявив: "Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА, УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним і про свій намір оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна відразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальної частини".

Також нагадаємо, українська діаспора Швейцарії викрила лікаря Люцерна, який заборонив грати української збірної, у виборчій "принциповості" щодо ставлення до футбольних команд.

Виявилося, що в схожій ситуації, іншим командам раніше він дозволяв проходити повторне тестування на "ковід" і дозволяв виходити на поле.