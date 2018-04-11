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Экстрим: в Киеве открыли смотровую площадку на щите "Родины-матери"

Экстрим: в Киеве открыли смотровую площадку на щите "Родины-матери"

Киев  •  УНН

 • 31860 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В столице начала работать смотровая площадка, которая находится на щите монумента "Родина-мать", передает корреспондент УНН.

Посетители могут подняться на щит "Родины-Матери" только при хорошей погоде. Высота смотровой площадки - 91 метр.

В середине монумента функционируют два лифта. Первый имеет 9 остановок и поднимается снизу до самой макушки. Второй лифт передвигается под наклоном 75 градусов.

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Чтобы добраться на смотровую площадку надо подняться одним лифтом на высоту 32 метра, затем вторым на 72 метра. После чего идет лестница к самому щиту. На лестнице посетителям одевают страховку. Сама смотровая площадка построена в форме клетки, закрытый со всех сторон.

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На экскурсию пускают лиц старше 18 лет. За раз подъем могут осуществить два человека вместе с инструктором. Стоимость - 300 грн. Продолжительность визита на монумент примерно 45 мин.

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