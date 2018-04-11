Екстрим: у Києві відкрили оглядовий майданчик на щиті "Батьківщини-матері"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У столиці почав працювати оглядовий майданчик, який знаходиться на щиті монументу “Батьківщина-мати”, передає кореспондент УНН.
Відвідувачі можуть піднятися на щит “Батьківщини-Матерів” лише за гарної погоди. Висота оглядового майданчика — 91 метр.
В середині монументу функціонують два ліфти. Перший має 9 зупинок і піднімається від низу до самої маківки. Другій ліфт пересувається під нахилом 75 градусів.
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Аби дістатися на оглядовий майданчик треба піднятися одним ліфтом на висоту 32 метри, потім другим на 72 метри. Після чого йде драбина до самого щита. На драбині відвідувачам вдягають страховку. Сам оглядовий майданчик побудований у формі клітки, закритий з усіх сторін.
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На екскурсію пускають осіб, старших 18 років. За раз підйом можуть здійснити дві особи разом з інструктором. Вартість — 300 грн. Тривалість візиту на монумент приблизно 45 хв.