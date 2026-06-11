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Экстремальные наводнения на побережьях стали в 12 раз чаще из-за изменения климата — исследование

Киев • УНН

 • 1894 просмотра

Редкие прибрежные наводнения теперь происходят в 12 раз чаще из-за изменений климата. Антропогенное потепление стало главным фактором повышения уровня океана.

Экстремальные наводнения на побережьях стали в 12 раз чаще из-за изменения климата — исследование
Фото: АР

Экстремальные прибрежные наводнения, которые ранее считались редкими, сегодня случаются значительно чаще из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Ученые установили, что наводнения, которые исторически имели лишь 1% вероятности возникновения в течение года, сейчас случаются в среднем в 12 раз чаще. По оценкам исследователей, изменение климата, вызванное деятельностью человека, увеличило вероятность таких событий примерно в четыре раза.

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Специалисты проанализировали данные более 100 приливных станций и климатические модели, чтобы оценить изменения уровня моря с 1900 по 2005 год. Они пришли к выводу, что с 1960-х годов именно антропогенное потепление стало главным фактором повышения уровня океана.

По словам авторов исследования, сегодняшний риск может быть еще выше, ведь после 2005 года влияние климатических изменений только усилилось.

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Отдельное исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что около 58% дней с масштабными прибрежными наводнениями в 2000-2018 годах были связаны с изменением климата. Также установлено, что с 1970-х годов количество дней с критическим поднятием уровня моря выросло почти в три раза.

Фактически каждое прибрежное наводнение сегодня имеет человеческие отпечатки из-за изменения климата. Без дополнительного повышения уровня моря, вызванного глобальным потеплением, большинство этих событий не достигли бы статуса наводнения

— заявил главный научный сотрудник Climate Central Бен Штраус.

Ученые подчеркивают, что полученные результаты важны для планирования защиты прибрежных территорий и развития инфраструктуры в условиях дальнейшего потепления климата.

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Степан Гафтко

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