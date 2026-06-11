Экстремальные наводнения на побережьях стали в 12 раз чаще из-за изменения климата — исследование
Киев • УНН
Редкие прибрежные наводнения теперь происходят в 12 раз чаще из-за изменений климата. Антропогенное потепление стало главным фактором повышения уровня океана.
Экстремальные прибрежные наводнения, которые ранее считались редкими, сегодня случаются значительно чаще из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Ученые установили, что наводнения, которые исторически имели лишь 1% вероятности возникновения в течение года, сейчас случаются в среднем в 12 раз чаще. По оценкам исследователей, изменение климата, вызванное деятельностью человека, увеличило вероятность таких событий примерно в четыре раза.
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Специалисты проанализировали данные более 100 приливных станций и климатические модели, чтобы оценить изменения уровня моря с 1900 по 2005 год. Они пришли к выводу, что с 1960-х годов именно антропогенное потепление стало главным фактором повышения уровня океана.
По словам авторов исследования, сегодняшний риск может быть еще выше, ведь после 2005 года влияние климатических изменений только усилилось.
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Отдельное исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что около 58% дней с масштабными прибрежными наводнениями в 2000-2018 годах были связаны с изменением климата. Также установлено, что с 1970-х годов количество дней с критическим поднятием уровня моря выросло почти в три раза.
Фактически каждое прибрежное наводнение сегодня имеет человеческие отпечатки из-за изменения климата. Без дополнительного повышения уровня моря, вызванного глобальным потеплением, большинство этих событий не достигли бы статуса наводнения
Ученые подчеркивают, что полученные результаты важны для планирования защиты прибрежных территорий и развития инфраструктуры в условиях дальнейшего потепления климата.
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