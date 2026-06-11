Экстремальные наводнения на побережьях стали в 12 раз чаще из-за изменения климата — исследование

В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня

В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня

В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня

В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня

Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма

Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма

Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма

Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма

Эксклюзив