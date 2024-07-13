По всей территории Хорватии объявили "красный" уровень опасности, поскольку в стране и царит жара. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

В пятницу температура в северо-восточной области Славония и южной области Далмация достигла +37°. В то же время температура воды в некоторых районах страны достигает +28°.

"Красный" уровень опасности был объявлен в пятницу Национальным гидрометеорологическим институтом Хорватии.

Дополнение

В четверг власти Италии также объявили "красный" уровень опасности из-за жары в семи городах, преимущественно в центральной части страны, а также в Риме и Триесте.

Муниципальные власти Рима разработали цифровое приложение, которое помогает людям находить общественные питьевые фонтаны, поскольку температура в столице достигала +38° в четверг.

По словам экспертов, изменение климата, вызванное деятельностью человека, принесло еще больше непредсказуемых штормов и волн жары.

Жара в столице может продлиться до 17 июля