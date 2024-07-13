В Хорватии объявлен "красный" уровень опасности из-за сильной жары, температура в некоторых регионах достигает +37°C.
По всей территории Хорватии объявили "красный" уровень опасности, поскольку в стране и царит жара. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.
Детали
В пятницу температура в северо-восточной области Славония и южной области Далмация достигла +37°. В то же время температура воды в некоторых районах страны достигает +28°.
"Красный" уровень опасности был объявлен в пятницу Национальным гидрометеорологическим институтом Хорватии.
Дополнение
В четверг власти Италии также объявили "красный" уровень опасности из-за жары в семи городах, преимущественно в центральной части страны, а также в Риме и Триесте.
Муниципальные власти Рима разработали цифровое приложение, которое помогает людям находить общественные питьевые фонтаны, поскольку температура в столице достигала +38° в четверг.
По словам экспертов, изменение климата, вызванное деятельностью человека, принесло еще больше непредсказуемых штормов и волн жары.
Жара в столице может продлиться до 17 июля12 июля 2024, 14:34 • 28948 просмотров