Синоптики прогнозируют, что волна жары в Киеве продлится до 17 июля. Ожидается, что до 14 июля в большинстве областей температура воздуха будет достигать 35-38°С. Об этом сообщают в КГГА, пишет УНН.

Синоптики прогнозируют, что очень жаркие дни в Киеве могут продлиться до 17 июля. Так, до 14 июля в большинстве регионов максимальная температура составит 35-38°, а пик жары ожидается 14-17 июля - пишут в КГГА.

В такую жару КГГА рекомендует:

избегать длительного пребывания на улице;

отдавать предпочтение одежде из натуральных легких и светлых тканей;

прикрывать тело, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов, наносить солнцезащитные средства;

одевать головной убор, носить солнцезащитные очки;

пить много воды, прохладительных напитков, отказаться от алкоголя;

отдавать предпочтение овощам, фруктам, зелени и меньше употреблять жирную пищу, жареные и копченые продукты;

часто делать водные процедуры и принимать душ комнатной температуры;

в жаркий период не желательны интенсивные физические нагрузки и тренировки.

Напомним

Жара в Украине еще будет держаться: с 15 по 19 июля температура в большинстве регионов достигнет +33°C до +42°C из-за притока африканского воздуха, что потенциально сделает июль 2024 года самым теплым июлем за всю историю наблюдений, пока примерно с 20 июля не придет прохладный воздух.

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