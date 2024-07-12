По прогнозам синоптиков, жара в Киеве продлится до 17 июля, температура воздуха будет достигать 35-38°C.
Синоптики прогнозируют, что волна жары в Киеве продлится до 17 июля. Ожидается, что до 14 июля в большинстве областей температура воздуха будет достигать 35-38°С. Об этом сообщают в КГГА, пишет УНН.
Синоптики прогнозируют, что очень жаркие дни в Киеве могут продлиться до 17 июля. Так, до 14 июля в большинстве регионов максимальная температура составит 35-38°, а пик жары ожидается 14-17 июля
В такую жару КГГА рекомендует:
Напомним
Жара в Украине еще будет держаться: с 15 по 19 июля температура в большинстве регионов достигнет +33°C до +42°C из-за притока африканского воздуха, что потенциально сделает июль 2024 года самым теплым июлем за всю историю наблюдений, пока примерно с 20 июля не придет прохладный воздух.
Жара в Киеве побила три рекорда за день12 июля 2024, 08:07 • 22735 просмотров