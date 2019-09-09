Экстрадиция беглеца Чауса: Украина надеется на быстрый результат, Молдова ничего не обещает

"Мы обсуждали этот вопрос (экстрадиции Чауса - ред.) во время визита в Киев в июле, однако судебная ветвь власти и исполнительная - это разные ветви. Сейчас Молдова проходит через реформу судебной системы. Сейчас у нас переходный период от старой судебной системы, испытывавшая значительное влияние со стороны политиков, к судебной системе, которая является более независимой, не зависит от исполнительной ветви власти. На сегодняшний день нет результата, который был бы окончательным, я не могу вам что-то обещать, но я убеждаю вас, что мы делаем все возможное, чтобы работать с Украиной для решения этого дела и иных вопросов", - сказал молдавский министр.

В свою очередь глава МИД Украины поблагодарил журналистов за то, что поднимают важные для Украины вопросы.

"Мы действительно хотели бы получить назад этого человека, как и некоторых. Хочу также сказать, что и Президент Украины тоже в разговоре с премьер-министром (Молдовы - ред.), и мы на всех официальных уровнях напоминаем, что хотели бы, чтобы этот процесс завершился как можно скорее. Если нашим молдавским коллегам требуется определенное время на реформирование подхода к этому вопросу, мы подождем, но надеемся, что этот момент наступит довольно быстро", - добавил Пристайко.

Напомним, Чауса обвиняют в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов США. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.

Еще в 2017 году антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь сообщал УНН, что Молдова начала экстрадиционный процесс в отношении судьи Чауса.