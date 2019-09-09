Екстрадиція втікача Чауса: Україна сподівається на швидкий результат, Молдова нічого не обіцяє

"Ми обговорювали це питання (екстрадиції Чауса - ред.) під час візиту до Києва в липні, проте судова гілка влади та виконавча - це різні гілки. Зараз Молдова проходить через реформу судової системи. Зараз у нас перехідний період від старої судової системи, яка зазнавала значного впливу з боку політиків, до судової системи, яка є більш незалежною, не залежить від виконавчої гілки влади. На сьогодні нема результату, який би був остаточним, я не можу вам щось обіцяти, але я переконую вас, що ми робимо все можливе, щоб працювати з Україною для вирішення цієї справи та інших питань", - сказав молдовський міністр.

Своєю чергою голова МЗС України подякував журналістам за те, що порушують важливі для України питання.

"Ми дійсно хотіли б отримати назад цю людину, як і деяких. Хочу також сказати, що і Президент України теж у розмові з прем'єр-міністром (Молдови - ред.), і ми на всіх офіційних рівнях нагадуємо, що хотіли б, щоб цей процес завершився якомога скоріше. Якщо нашим молдовським колегам потрібен певний час на реформування підходу до цього питання, ми почекаємо, але сподіваємось, що цей момент настане доволі швидко", - додав Пристайко.

Нагадаємо, Чауса звинувачують в отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів США. Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, захованих на городі. У 2016 році суддя був оголошений у міжнародний розшук.

Ще в 2017 році антикорупційний прокурор Молдови Віорел Морарь повідомляв УНН, що Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді Чауса.