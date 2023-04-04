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45-го президента США Дональда Трампа арестовали – CNN

45-го президента США Дональда Трампа арестовали – CNN

Киев • УНН

 • 1409270 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп арестован в Нью-Йорке. Как сообщает СNN, он пробудет под стражей до предъявления обвинений, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп взят под стражу в офисе окружного прокурора Манхэттена.

Ожидается, что в ходе ареста у него снимут отпечатки пальцев, после он пробудет под стражей до предъявления ему обвинений судом.

Поскольку бывший глава государства остается под постоянной защитой правоохранительных органов, на него не будут надеты наручники.

СNN добавляет, что арест и предстоящий суд Трампа станут “сюрреалистическим и историческим моментом” в истории США, поскольку он официально станет первым действующим или бывшим президентом страны, которому будут предъявлены уголовные обвинения.

Дополнение

Дональд Трамп прилетел в Нью-Йорк, где должен предстать перед судом. Самолет бывшего президента США приземлился в нью-йоркском аэропорту Ла Гвардия.

Обвинения, около 30 пунктов, связанных с подделкой документов, неизвестны, потому что обвинительное заключение против него засекречено. Ожидается, что они будут вскрыты и обнародованы, когда он предстанет перед судом.

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