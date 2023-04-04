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45-го президента США Дональда Трампа заарештували – CNN

45-го президента США Дональда Трампа заарештували – CNN

Київ • УНН

 • 1409272 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп заарештований у Нью-Йорку. Як повідомляє СNN, він пробуде під вартою до пред'явлення звинувачень, передає УНН.

Деталі

Дональда Трампа взято під варту в офісі окружного прокурора Мангеттена.

Очікується, що під час арешту в нього знімуть відбитки пальців, після чого він пробуде під вартою до пред'явлення йому звинувачень судом.

Оскільки колишній глава держави залишається під постійним захистом правоохоронних органів, на нього не будуть надіті наручники.

СNN додає, що арешт і майбутній суд Трампа стануть “сюрреалістичним та історичним моментом” в історії США, оскільки він офіційно стане першим чинним або колишнім президентом країни, якому висунуть кримінальні звинувачення.

Доповнення

Дональд Трамп прилетів до Нью-Йорка, де має постати перед судом. Літак колишнього президента США приземлився в нью-йоркському аеропорту Ла Гвардія.

Звинувачення, близько 30 пунктів, пов'язаних із підробкою документів, невідомі, тому що обвинувальний висновок проти нього засекречено. Очікується, що вони будуть розкриті та оприлюднені, коли він постане перед судом.

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