Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в больницу в США – СМИ

Детали

Отмечается, что экс-глава государства госпитализирован сегодня, 9 января. Он доставлен в общественную больницу неотложной помощи AdventHealth Celebration в городе Орландо (штат Флорида).

По данным издания, причиной госпитализации являются сильные боли в животе.

Контекст

В 2018 году на Жаира Болсонару напали с ножом во время предвыборной кампании. Его ранили в живот, повредив кишечник. После этого Болсонару перенес несколько операций, часть из которых не связана с нападением.

Добавим

В Бразилии сторонники ультраправого экс-президента Жаира Болсонару штурмовали Конгресс, Верховный суд и окружили президентский дворец. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла оттеснить демонстрантов. Протестующие разбили окна, а другие добрались до зала заседаний Сената.

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Местные СМИ сообщили, что через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Впоследствии бразильские правоохранительные органы смогли вытеснить протестующих из здания парламента.

Сообщалось, что бразильская полиция задержала более 400 человек за участие в беспорядках в столице.