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Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували до лікарні в США – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізовано до лікарні США із сильним болем у животі. Про це УНН пише з посиланням на O GLOBO.

Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували до лікарні в США – ЗМІ

Деталі

Зазначається, що ексглаву держави госпіталізовано сьогодні, 9 січня. Він доставлений до громадської лікарні невідкладної допомоги AdventHealth Celebration у місті Орландо (штат Флорида).

За даними видання, причиною госпіталізації є сильний біль у животі.

Контекст

У 2018 році на Жаїра Болсонару напали з ножем під час передвиборчої кампанії. Його поранили у живіт, пошкодивши кишечник. Після цього Болсонару переніс кілька операцій, частина з яких не пов'язана з нападом.

Додамо

У Бразилії прихильники ультраправого екс-президента Жаїра Болсонару штурмували Конгрес, Верховний суд та оточили президентський палац. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися залу засідань Сенату.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Болсонару засудив прихильників за заворушення у Бразилії

Місцеві ЗМІ повідомили, що за кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Згодом бразильські правоохоронці змогли витіснити протестувальників з будівлі парламенту.

Повідомлялося, що бразильська поліція затримала понад 400 осіб за участь у заворушеннях у столиці.

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