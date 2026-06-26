Экспремьер Трюдо заявил, что не верит в вступление Канады в Евросоюз

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не верит в возможность вступления его страны в Европейский Союз. В то же время он выступил за углубление сотрудничества Канады с ЕС и другими европейскими партнерами, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Такое заявление Трюдо сделал во время выступления на форуме SuomiAreena в финском Пори, где ответил на вопрос о предложении президента Финляндии Александра Стубба. Ранее тот высказал мнение, что Евросоюз в будущем мог бы расшириться до 40 государств, а среди потенциальных новых членов назвал и Канаду.

Призвал усиливать сотрудничество

По словам Трюдо, хотя вступление Канады в ЕС маловероятно, Оттава и Брюссель имеют больше возможностей для тесного взаимодействия.

Я думаю, что есть много вещей, которые мы могли бы делать больше вместе, теснее сотрудничать, договариваться, максимально использовать действующие соглашения о свободной торговле – сказал он.

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Бывший глава канадского правительства также отметил, что ЕС стоит активнее сотрудничать и с другими странами, которые разделяют европейские ценности, но не входят в состав блока. Среди них он назвал Швейцарию, Норвегию, Исландию и Великобританию.

Упомянул о заявлениях Трампа

Трюдо также рассказал, что раньше иногда шутил: Канада скорее хотела бы стать "28-й страной Европейского Союза, чем 51-м штатом Соединенных Штатов".

Так он прокомментировал неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о желании присоединить Канаду к составу США.

Джастин Трюдо возглавлял правительство Канады с 2015 по 2025 год.

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