Австралия продаст Канаде радиолокационную систему для усиления обороны Арктики за $1,8 млрд

Австралия объявила о сделке стоимостью 2,5 млрд австралийских долларов (1,8 млрд долларов США) по продаже Канаде своей радиолокационной системы загоризонтного наблюдения (Over the Horizon Radar, OTHR), поскольку Оттава стремится усилить свое военное присутствие в Арктике, где обостряется конкуренция между государствами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эта сделка является крупнейшим оборонным экспортным контрактом в истории Австралии и отражает общие стратегические интересы двух стран: сочетание австралийского опыта в сфере OTHR с лидерством Канады в арктической обороне и дальнем мониторинге, заявил в понедельник премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

Отношения между Австралией и Канадой основаны на десятилетиях оперативного сотрудничества, общих стратегических интересах и тесном взаимодействии в рамках партнерства Five Eyes - отметил Албанезе.

Он также добавил, что сделка стала важной вехой для австралийского оборонного экспорта и будет способствовать углублению сотрудничества между оборонными отраслями обеих стран.

Австралия и Канада укрепляют двусторонние связи на фоне ослабления основанного на правилах международного порядка и возвращения великодержавной политики на первый план. Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления в парламенте Австралии в этом году заявил, что Канада и Австралия должны использовать свою репутацию стабильных и надежных демократий для формирования коалиций, способных противостоять доминированию США, Китая и других великих держав.

Австралийское правительство подчеркнуло, что сотрудничество в сфере загоризонтных радиолокационных систем будет способствовать развитию возможностей раннего предупреждения и наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе и Северной Атлантике, укрепляя коллективную безопасность во все более сложной стратегической среде.

Согласно заявлению правительства, реализация проекта обеспечит около 300 высококвалифицированных технических рабочих мест в Австралии. Партнер проекта - компания BAE Systems Australia - должна начать поставки канадской системы A-OTHR 1 июля 2026 года.

Канада инвестирует десятки миллиардов долларов в военную инфраструктуру Арктики