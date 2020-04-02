Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59174 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68818 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82438 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 80929 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102802 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84789 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102508 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105811 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130884 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130304 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Киев  •  УНН

 • 21815 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Формульные цены на российскую нефть, которые определяют ценообразование на внутреннем рынке, стали отрицательными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Котировка Argus fip "Западная Сибирь" 30 марта была равна минус 1 007 рублей за тонну, а во вторник — минус 1 200 рублей за тонну.

Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня.

По информации Argus, поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

Напомним, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прекратило свое действие с 1 апреля.

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