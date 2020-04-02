Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Формульные цены на российскую нефть, которые определяют ценообразование на внутреннем рынке, стали отрицательными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.
Котировка Argus fip "Западная Сибирь" 30 марта была равна минус 1 007 рублей за тонну, а во вторник — минус 1 200 рублей за тонну.
Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня.
По информации Argus, поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.
Напомним, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прекратило свое действие с 1 апреля.