Експортна ціна російської нафти стала негативною
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Формульні ціни на російську нафту, які визначають ціноутворення на внутрішньому ринку, стали негативними. Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне цінове агентство Argus.
Котирування Argus fip "Західний Сибір" 30 березня дорівнювало мінус 1 007 рублів за тонну, а у вівторок - мінус 1 200 рублів за тонну.
Це означає, що витрати на транспортування, оплату експортного мита та деяких інших витрат на ці суми перевищували середню вартість Urals в ці два дні.
За інформацією Argus, постачальники турбуються, що тривалий період низьких цін буде сприяти нульовій або навіть негативній дохідності продажів нафти в Росії.
Нагадаємо, угода ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти припинила свою дію з 1 квітня.