Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прекратило свое действие с 1 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. С 1 апреля прекратило действие соглашение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Соглашение было заключено государствами, добывающих нефть, в конце 2016 года, и позволяло удерживать цены на уровне не ниже 50 долларов за баррель.
Напомним, цены на нефть обвалились 9 марта на 20% из-за начала "нефтяной войны" между Саудовской Аравией и Россией.