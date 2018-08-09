Экспортеры и импортеры в столице уплатили на 22% больше налогов

“В июле 2018 года Киевской городской таможней ГФС в Государственный бюджет перечислено более 4,5 млрд грн налогов и сборов, уплаченных субъектами хозяйствования при экспортно-импортных операциях с товарами. Это превысило показатель соответствующего периода 2017 года на 821 млн грн или на 22%. Среднедневные поступления в бюджет составили почти 207 млн ​​грн”, — сказано в сообщении.

При этом, наибольшая сумма налогов уплачена при: импорте легковых автомобилей — 210 млн грн, телефонов — 165 млн грн, тканей — 88 млн грн, машин автоматической обработки информации — 85 млн грн и запчастей к транспортным средствам — 83 млн грн.

По итогам семи месяцев текущего года Киевская городская таможня направила в бюджет более 27 млрд грн.

Напомним, в течение семи месяцев 2018 года поступления от ЕСВ выросли на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.