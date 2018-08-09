Експортери та імпортери у столиці сплатили на 22% більше податків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У липні експортери та імпортери у Києві сплатили на 22% більше податків та зборів, ніж у липні минулого року. Про це повідомили у Головному управлінні ДФС Києва, передає УНН.
“У липні 2018 року Київською міською митницею ДФС до Державного бюджету перераховано понад 4,5 млрд грн податків і зборів, сплачених суб‘єктами господарювання при експортно-імпортних операціях з товарами. Це перевищило показник відповідного періоду 2017 року на 821 млн грн або на 22%. Середньоденні надходження до бюджету склали майже 207 млн грн”, — сказано у повідомленні.
При цьому, найбільша сума податків сплачена при: імпорті легкових автомобілів — 210 млн грн, телефонів — 165 млн грн, тканин — 88 млн грн, машин автоматичної обробки інформації — 85 млн грн та запчастин до транспортних засобів — 83 млн грн.
За підсумком семи місяців поточного року Київська міська митниця спрямувала до бюджету понад 27 млрд грн.
Нагадаємо, протягом семи місяців 2018 року надходження від ЄСВ зросли на 27,6%, порівняно із аналогічним періодом минулого року.