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Экспорт елочных украшений в РФ в 2017 году увеличился более чем вдвое

Киев • УНН

 • 12557 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. За 10 месяцев 2017 экспорт изделий для новогодних и рождественских праздников составил 6,1 млн долл. Это на 34,2% больше, чем за соответствующий период 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Экспорт елочных украшений в РФ в 2017 году увеличился более чем вдвое

По сообщению ведомства, на изделия из стекла пришлось 86% продукции, на другие - 14% экспортных поставок.

"Расширилась также и география поставок украинских изделий. На сегодня они присутствуют на рынках 28 стран мира. Экспорт осуществляется в основном в ЕС. В течение 10 месяцев 2017 туда экспортировано 58,2% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок новогодних и рождественских изделий в страны ЕС увеличились на 25,3% (с 2,8 млн долл. за 10 месяцев 2016 году до 3,5 млн долл. за 10 месяцев текущего года)", - отметили в Минэкономразвития.

Среди 5 крупнейших рынков потребления украинских новогодних украшений - три страны являются членами ЕС (Нидерланды, Германия и Польша). 30,5% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 52,4% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов. В текущем году объем поставок из Украины в эту страну вырос на 31,5%.

"На сегодняшний день ЕС является основным покупателем украинских елочных украшений, но нашими игрушками украшены также елки и в США, Израиле, а также на Мальдивах. Мы рассматриваем отрасль изготовления елочных украшений как очень перспективную для нашего экспорта. И Экспортная стратегия Украины определяет сектор креативных индустрий как сектор с высоким спросом на мировых рынках ", - сообщила заместитель Министра экономического развития и торговли Украины - Торговый представитель Украины Наталья Никольская.

По ее словам, креативная экономика активно развивается во всем мире и могут стать движущей силой для роста украинского экспорта в ближайшие годы.

"В разрезе стран, за соответствующий период существенно выросли поставки новогодних украшений в Великобританию - в 2,3 раза, Россию - в 2,2 раза, Грузии - в 1,9 раза, Чехии - в 1,8 раза, России - в 1 7 раза, на Мальдивы - в 1,5 раза, Польши и США - в 1,4 раза", - отметили в ведомстве. 

В прошлом году также появились новые страны-импортеры украинских изделий: Австрия, Армения и Румыния.

Как сообщал УНН, несмотря на продолжающиеся боевые действия и аннексию значительной части промышленного производства, в 2016 году наблюдается рост экспорта в ЕС.

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