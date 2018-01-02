Експорт ялинкових прикрас до РФ у 2017 році збільшився у більш ніж удвічі

За повідомленням відомства, на вироби зі скла припало 86% продукції, на інші - 14% експортних поставок.

"Розширилась також і географія поставок українських виробів. На сьогодні вони присутні на ринках 28 країн світу. Експорт здійснюється в основному до ЄС. Протягом 10 місяців 2017 року туди експортовано 58,2% загального обсягу таких прикрас. При цьому, загальні обсяги поставок новорічних та різдвяних виробів до країн ЄС збільшились на 25,3% (з 2,8 млн дол. за 10 місяців 2016 року до 3,5 млн дол. за 10 місяців поточного року)", - наголосили у Мінекономрозвитку

Серед 5 найбільших ринків споживання українських новорічних прикрас – три країни є членами ЄС (Нідерланди, Німеччина та Польща). 30,5% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 52,4% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів. У поточному році обсяг поставок з України до цієї країни зріс на 31,5%.

“На сьогодні ЄС є основним покупцем українських ялинкових прикрас, але нашими іграшками прикрашені також ялинки і в США, і Ізраїлі, і навіть на Мальдівах. Ми розглядаємо галузь виготовлення ялинкових прикрас як дуже перспективну для нашого експорту. І Експортна стратегія України визначає сектор креативних індустрій як сектор з високим попитом на світових ринках” - повідомила заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник України Наталія Микольська.

За її словами, креативні індустрії активно розвиваються в усьому світі та можуть стати рушійною силою для зростання українського експорту у найближчі роки.

У розрізі країн, за відповідний період суттєво зросли поставки новорічних прикрас до Великої Британії - у 2,3 рази, Росії - у 2,2 рази, Грузії - в 1,9 рази, Чехії - в 1,8 рази, Латвії - в 1,7 рази, на Мальдіви - у 1,5 рази, Польщі та США - у 1,4 рази.

Минулого року також з’явились нові країни-імпортери українських виробів: Австрія, Вірменія і Румунія.

Як повідомляв УНН, незважаючи на триваючі бойові дії та анексію значної частини промислового виробництва, в 2016 році спостерігається ріст експорту до ЄС.