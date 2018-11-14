Экспорт товаров в ЕС вырос на 16%

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105062 просмотра

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8 марта, 10:25 • 110807 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 142886 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135680 просмотра

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7 марта, 13:58 • 127860 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение января-сентября 2018 года Украина экспортировала в страны Европейского Союза товаров на 14,6 млрд долл., что на 16% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

При этом, как рассказали в Госстатистики, также Украина нарастила импорт товаров из ЕС на 13,1% до 16,9 млрд долл.

Данные указаны без учета неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных Крыма и Севастополя.

Напомним, Украина в январе-сентябре 2018 года экспортировала в страны Европейского Союза аграрной продукции на 4,1 млрд долл., что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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