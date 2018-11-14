Экспорт товаров в ЕС вырос на 16%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение января-сентября 2018 года Украина экспортировала в страны Европейского Союза товаров на 14,6 млрд долл., что на 16% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
При этом, как рассказали в Госстатистики, также Украина нарастила импорт товаров из ЕС на 13,1% до 16,9 млрд долл.
Данные указаны без учета неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных Крыма и Севастополя.
Напомним, Украина в январе-сентябре 2018 года экспортировала в страны Европейского Союза аграрной продукции на 4,1 млрд долл., что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.