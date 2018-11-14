Експорт товарів до ЄС зріс на 16%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом січня-вересня 2018 року Україна експортувала до країн Європейського Союзу товарів на 14,6 млрд дол., що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.
При цьому, як розповіли у Держстатистики, також Україна наростила імпорт товарів з ЄС на 13,1% до 16,9 млрд дол.
Дані вказані без врахування непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також окупованих Криму та Севастополя.
Нагадаємо, Україна протягом січня-вересня 2018 року експортувала до країн Європейського Союзу аграрної продукції на 4,1 млрд дол., що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.