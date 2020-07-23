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Актуальное
Экспорт электроэнергии в Беларусь назвали "троянским конем"

Экспорт электроэнергии в Беларусь назвали "троянским конем"

Киев  •  УНН

 • 12984 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Открытие экспорта украинской электроэнергии в Беларусь должно настораживать, а не поощряться, так как это "троянский конь". Такое мнение высказал народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко в Facebook, передает УНН.

"Я с начала года много писал, что мы должны ориентироваться на экспорт и минимизировать импорт. В то время, когда господин Герус (Андрей Герус - глава энергетического комитета ВР - ред) лоббировал введение дополнительных платежей для экспортеров, против которых потом выступил ЕС, все вроде выглядит неплохо. К сожалению, это не совсем так. Есть несколько оговорок", - говорит Кучеренко.

Во-первых, он обращает внимание, что этот экспорт выглядит "вовсе не рыночным явлением".

"Потому что не было ни одного тендера: Беларусь враждебно блокировала все мощности украинской генерации начать экспорт в последнее время. Все решения принимаются централизованно и на всех остальных рынках Беларусь вовсе не горит желанием иметь на своем рынке любые чужие товары, кроме российских. Что же изменилось? Очевидно, есть договоренность, но она очень избирательная, и выглядит какой-то уступкой для дальнейшей экспансии", - объясняет нардеп.

Во-вторых, он утверждает, что на самом деле Беларуси украинская электроэнергия не нужна.

"Потому что она неконкурентоспособна перед российским газом. Политика простая: Россия дает дешевый газ для белорусских ТЭС, Беларусь берет импорт только в Интер РАО. И этот расклад никакой Андрей Герус нарушить не может. Если только нет политической воли Кремля", - указывает Кучеренко.

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В-третьих, политик отмечает, что экспорт будет невозможным после запуска АЭС в Беларуси (которые сейчас строятся).

"Профицит электроэнергии в базовой нагрузке в Республике будет колоссальным. И здесь нет места украинскому (или любому другому) атому", - объясняет нардеп.

К тому же, объем экспорта мизерный, но почему-то здесь появляется "прокладка" НАК Нафтогаз Украины, которая собирает из этих операций маржу.

"Не делая ничего, не производя ничего", - отмечает Кучеренко.

И главное - цена, по которой "Энергоатом" Украины экспортирует атомную электроэнергию Беларуси - ниже рыночной.

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"Цена ниже цены на РДН и цены прямых договоров "Энергоатома". При этом, Беларусь нам свою электроэнергию почти год продавала по 42-50 долларов за МВт/ч, а "Энергоатом" продает сейчас в Беларусь по 34 доллара", - говорит Кучеренко.

По его убеждению, открытие экспорта электроэнергии - это ширма, за которой последует опасный для Украины импорт электроэнергии.

"Эта ситуация точно будет использована для восстановления импорта. Господин Герус этого не скрывает в своем посте. То, против чего мы боролись 8 месяцев, имеет большие шансы быть разбитым этим популистским шагом с экспортом.

Напомню: сегодня долги на рынке уже более 20 млрд грн. "Энергоатом" не смог закупить себе топливо, взял кредит на зарплаты. И это в первую очередь является следствием открытия импорта в сентябре 2020 года и схем по торговле воздухом, за которыми стоят действующая власть и действующая НКРЭКУ.

Углубление сотрудничества с Беларусью - это шаг в сторону от интеграции с ЕС и синхронизации с ENTSO-E. Поэтому я призываю медиа воздержаться от победных реляций, и быть на страже, когда господин Герус или господин Жупанин или еще кто-то начнут пропихать возвращение импорта под эгидой помощи "Энергоатому". Я поздравляю любой экспорт, но он не должен быть "троянским конем". А все, к сожалению, выглядит именно так", - резюмирует Кучеренко.

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Напомним, в Украине профицит производства собственной электроэнергии. Открытие импорта означает сокращение отечественных генераций: АЭС, ТЭС, ГЭС.

Также напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт был приостановлен.

Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта. Против импорта выступает правительство, за импорт - отдельная группа депутатов во главе с Герусом.

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