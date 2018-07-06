Экспорт в ЕС увеличился на 27%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В январе-апреле 2018 года экспорт в ЕС вырос на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на Госстатистики.
"Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 6 млрд 628,6 млн долларов, или 42,9% от общего объема экспорта, и увеличился по сравнению с январем-апрелем 2017 года на 1 млрд 391,9 млн долл., или 26,6 %", - говорится в сообщении.
Наибольшие объемы экспорта в страны ЕС составляли продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности - 27,8% от общего объема экспорта, недрагоценные металлы и изделия из них - 23,3%, механические и электрические машины - 14,8%, минеральные продукты - 13 9%.
Самые большие экспортные поставки осуществлялись в Польшу, Италию, Германию и Венгрию. Среди других стран мира больше всего экспортировались товары в Российскую Федерацию, Турцию, Индию, Египет и Китай.
Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Венгрию на 48,8%, Германию - на 37,4%, Польшу - на 32,7%, Италию - на 25,4%, Нидерланды - на 22%, Китай - на 16,3%, Турцию - на 13,8%, уменьшился в Египет на 21,5%, Российскую Федерацию - на 6,4%.
В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-апрелем 2017 года увеличилась доля черных металлов, электрических машин, древесины и изделий из древесины. Зато уменьшилась доля зерновых культур, жиров и масел животного или растительного происхождения, руд, шлаков и золы, семян и плодов масличных растений.
Напомним, за четыре месяца текущего года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на 145 млн долларов или на 8,3%.