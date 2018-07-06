Експорт до ЄС збільшився на 27%

“Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 6 млрд 628,6 млн доларів, або 42,9% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно із січнем—квітнем 2017 року на 1 млрд 391,9 млн дол., або 26,6%”, — йдеться у повідомленні.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 27,8% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 23,3%, механічні та електричні машини — 14,8%, мінеральні продукти — 13,9%.

Найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Єгипту та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 48,8%, Німеччини — на 37,4%, Польщі — на 32,7%, Італії — на 25,4%, Нідерландів — на 22%, Китаю — на 16,3%, Туреччини — на 13,8%, зменшився до Єгипту на 21,5%, Російської Федерації — на 6,4%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем—квітнем 2017 року збільшилась частка чорних металів, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаку та золи, насіння і плодів олійних рослин.

Нагадаємо, за чотири місяці поточного року український аграрний експорт до країн ЄС зріс на 145 млн доларів або на 8,3%.