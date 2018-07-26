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Экспертиза в лагере "Виктория": на пепелище найдены останки

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ОДЕССА-КИЕВ. 26 июля. УНН. Группа из международных специалистов, которые начали независимую пожарно-техническую, судебно-строительную и электротехническую экспертизу лагеря "Виктория", во время просеивания сгоревших обломков здания на месте пепелища, обнаружила остатки костей. Об этом корреспонденту УНН сообщила адвокат Оксана Муравская.

Кому именно принадлежат останки, в ближайшее время покажут результаты экспертизы. Сейчас специалисты из Международного института экспертиз (Эстония) изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.

"Мы сознательно обращались не к государственным экспертным учреждениям, а именно к частным экспертным учреждениям, в связи с тем, что мы сомневаемся в объективности, независимости и отсутствии давления в государственных экспертных учреждениях", - отметила адвокат.

Инициатором проведения независимой экспертизы выступил отец погибшей во время пожара девочки - Алексей Мазур. По его словам, почти год прошел со дня трагедии, а ее причины до сих пор не установлены. Поэтому и судебный процесс затягивается.

"Создается впечатление, что во время судебных заседаний все ходят по кругу, не имея при этом надлежащей доказательной базы расследования. Нет ответов на основные вопросы: что стало причиной пожара? Почему дом мгновенно вспыхнул? Как можно охарактеризовать расследование? Никак. Оно не было проведено должным образом", - отметил Мазур.

Напомним, специалисты Международного института экспертиз начали проводить экспертизу здания лагеря "Виктория".

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