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Експертиза у таборі "Вікторія": на згарищі знайдено рештки кісток

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ОДЕСА-КИЇВ. 26 липня. УНН. Група з міжнародних фахівців, які розпочали незалежну пожежно-технічну, судово-будівельну та електротехнічну експертизу табору "Вікторія", під час просіювання згорілих уламків будівлі на місці згарища, виявила рештки кісток. Про це кореспонденту УНН повідомила адвокат Оксана Муравська.

Кому саме належать рештки, вже найближчим часом покажуть результати експертизи. Наразі фахівці із Міжнародного інституту експертиз (Естонія) вилучають зразки деревини з аналогічних сусідніх будівель. Їх будуть перевіряти на стан протипожежної обробки.

"Ми свідомо зверталися не до державних експертних установ, а саме до приватних експертних установ, у зв'язку з тим, що ми сумніваємося в об'єктивності, незалежності та відсутності тиску у державних експертних установах", - зазначила адвокат.

Ініціатором проведення незалежної експертизи виступив батько загиблої під час пожежі дівчинки – Олексій Мазур. За його словами, майже рік пройшов із дня трагедії, а її причини досі не встановлено. Через це і судовий процес затягується.

"Складається враження, що під час судових засідань всі ходять по колу, не маючи при цьому належної доказової бази розслідування. Немає відповідей на основні питання: що стало причиною пожежі? Чому будинок миттєво спалахнув? Як можна охарактеризувати розслідування? Ніяк. Воно не було проведено належним чином", - зазначив Мазур.

Нагадаємо, фахівці Міжнародного інституту експертиз почали проводити експертизу будівлі табору "Вікторія".

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