Эксперты указали на недостатки в визовой политике Украины

Согласно обработанным "Европой без барьеров" данными сайтов МИД и ГПСУ, по состоянию на декабрь 2019 года Украина позволяет безвизовый въезд на свою территорию гражданам всего 71 страны/территории, тогда как граждане из еще 173 стран и территорий должны оформлять визы (после того, как заработают недавно подписанные безвизовые договора с Эквадором и Маршалловыми островами, соотношение будет 73/171). Если считать только государства-члены ООН, то из 193 стран 69 имеют право на безвизовый въезд в Украину, и еще 123 - нет (71/121 после начала безвизовых соглашений с Эквадором и Маршалловых островов).

В украинской визовой политике, как указано, можно выделить две четкие группы стран по степени строгости требований к оформлению виз: 52 "страны электронной визы" и 70 "стран миграционного риска", 3 из которых при этом имеют безвизовые с Украиной (Россия, Таджикистан и Кыргызстан). Первые могут сравнительно просто и быстро оформить е-визу на срок до 30 дней, вторые - имеют, помимо стандартных консульских процедур, пройти еще и дополнительные фильтры, в частности, собеседование и проверку Службой безопасности. В остальных стран и территорий действуют стандартные консульские процедуры.

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"Украинская визовая классификация имеет ярко выраженные региональные акценты. Практически вся Африка с точки зрения Украины - "страны миграционного риска". Такое положение дел приводит к тому, что страна не использует в достаточной степени свой потенциал в сферах туризма и контактов между людьми", - отметили эксперты.

Пересечений границы иностранцами, как сообщается, будто много - 14 600 000 в 2017 году, но большинство из них (8 800 000) - это поездки граждан соседних Молдовы, Беларуси и России. За этот же год дипломатические учреждения Украины выдали иностранцам 87 тыс. Виз (на 17 тыс больше, чем в предыдущем). В 2018 ситуация улучшилась, но все равно Украина выдала только 143 тыс. Виз почти 130 визовых стран, из которых 100 000 - краткосрочных, а также почти 6 тыс. - электронных виз.

"Обычно ограничения оправдывают соображениями безопасности, однако всесторонний анализ визовой политики показывает, что части из них можно избежать, не уступая политикой безопасности составляющей. Среди основных недостатков, которые обнаружил анализ, проведенный "Европой без барьеров", непрозрачность и неудобство процедур, необходимость лично подавать документы в консульство, которые могут быть даже в других странах, высокий процент отказов в странах миграционного риска, часть из которых могут быть необоснованными, сравнительно высокие требования к финансовому обеспечению я, невозможность быстро спланировать поездку в Украину", - добавили в ГО.

Публикация основана на данных, полученных в рамках проекта "Содействие реализации эффективной визовой политики Украины", который выполняет "ОО" Европа без барьеров "под эгидой Украинской Национальной Платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства при содействии Европейского Союза и Международного фонда "Возрождение".

Напомним, Украина улучшила показатель в рейтинге по гражданству.