Эксперты указали на недостатки в визовой политике Украины

ukru
Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 442 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 61071 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107078 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140512 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144725 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138545 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 174583 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116425 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113689 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110344 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 105842 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 103419 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 72893 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 103681 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 100757 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 56973 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 103681 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 174582 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 155884 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 182227 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 72893 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 118496 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 121567 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 126380 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 123012 просмотра
Актуальное
Эксперты указали на недостатки в визовой политике Украины

Эксперты указали на недостатки в визовой политике Украины

Киев  •  УНН

 • 13488 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В украинской визовой политике просматривается две четкие группы стран по степени строгости требований к оформлению виз - "страны электронной визы" и "страны миграционного риска", и есть ярко выраженные региональные акценты. Такое положение дел приводит к тому, что страна не использует в достаточной степени свой потенциал в сферах туризма и контактов между людьми. Об этом говорится в пресс-релизе ОО "Европа без барьеров", занимающейся исследованием вопросов визовой политики, передает УНН.

Согласно обработанным "Европой без барьеров" данными сайтов МИД и ГПСУ, по состоянию на декабрь 2019 года Украина позволяет безвизовый въезд на свою территорию гражданам всего 71 страны/территории, тогда как граждане из еще 173 стран и территорий должны оформлять визы (после того, как заработают недавно подписанные безвизовые договора с Эквадором и Маршалловыми островами, соотношение будет 73/171). Если считать только государства-члены ООН, то из 193 стран 69 имеют право на безвизовый въезд в Украину, и еще 123 - нет (71/121 после начала безвизовых соглашений с Эквадором и Маршалловых островов).

В украинской визовой политике, как указано, можно выделить две четкие группы стран по степени строгости требований к оформлению виз: 52 "страны электронной визы" и 70 "стран миграционного риска", 3 из которых при этом имеют безвизовые с Украиной (Россия, Таджикистан и Кыргызстан). Первые могут сравнительно просто и быстро оформить е-визу на срок до 30 дней, вторые - имеют, помимо стандартных консульских процедур, пройти еще и дополнительные фильтры, в частности, собеседование и проверку Службой безопасности. В остальных стран и территорий действуют стандартные консульские процедуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина улучшила позицию в рейтинге паспортов мира

"Украинская визовая классификация имеет ярко выраженные региональные акценты. Практически вся Африка с точки зрения Украины - "страны миграционного риска". Такое положение дел приводит к тому, что страна не использует в достаточной степени свой потенциал в сферах туризма и контактов между людьми", - отметили эксперты.

Пересечений границы иностранцами, как сообщается, будто много - 14 600 000 в 2017 году, но большинство из них (8 800 000) - это поездки граждан соседних Молдовы, Беларуси и России. За этот же год дипломатические учреждения Украины выдали иностранцам 87 тыс. Виз (на 17 тыс больше, чем в предыдущем). В 2018 ситуация улучшилась, но все равно Украина выдала только 143 тыс. Виз почти 130 визовых стран, из которых 100 000 - краткосрочных, а также почти 6 тыс. - электронных виз.

"Обычно ограничения оправдывают соображениями безопасности, однако всесторонний анализ визовой политики показывает, что части из них можно избежать, не уступая политикой безопасности составляющей. Среди основных недостатков, которые обнаружил анализ, проведенный "Европой без барьеров", непрозрачность и неудобство процедур, необходимость лично подавать документы в консульство, которые могут быть даже в других странах, высокий процент отказов в странах миграционного риска, часть из которых могут быть необоснованными, сравнительно высокие требования к финансовому обеспечению я, невозможность быстро спланировать поездку в Украину", - добавили в ГО.

Публикация основана на данных, полученных в рамках проекта "Содействие реализации эффективной визовой политики Украины", который выполняет "ОО" Европа без барьеров "под эгидой Украинской Национальной Платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства при содействии Европейского Союза и Международного фонда "Возрождение".

Напомним, Украина улучшила показатель в рейтинге по гражданству.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы