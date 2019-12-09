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Експерти вказали на недоліки у візовій політиці України

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В українській візовій політиці проглядається дві чіткі групи країн за ступенем суворості вимог до оформлення віз - "країни електронної візи" та "країни міграційного ризику", і є яскраво виражені регіональні акценти. Такий стан справ призводить до того, що країна не використовує достатньою мірою свій потенціал у сферах туризму та контактів між людьми. Про це йдеться у пресрелізі ГО "Європа без бар’єрів", що займається дослідженням питань візової політики, передає УНН.

Згідно з опрацьованими “Європою без бар’єрів” даними сайтів МЗС і ДПСУ, станом на грудень 2019 року Україна дозволяє безвізовий в’їзд на свою територію громадянам всього 71 країни/території, тоді як громадяни з іще 173 країн і територій повинні оформлювати візи (після того, як запрацюють нещодавно підписані безвізи з Еквадором і Маршаловими островами, співвідношення буде 73/171). Якщо рахувати тільки держави-члени ООН, то зі 193 країн 69 мають право на безвізовий в’їзд в Україну, і ще 123 — ні (71/121 після початку безвізу з Еквадором і Маршаловими островами).

В українській візовій політиці, як вказано, можна виділити дві чіткі групи країн за ступенем суворості вимог до оформлення віз: 52 “країни електронної візи” та 70 “країн міграційного ризику”, 3 з яких при цьому мають безвіз з Україною (Росія, Таджикистан і Киргизстан). Перші можуть порівняно просто і швидко оформити е-візу на термін до 30 днів, другі — мають, крім стандартних консульських процедур, пройти ще й додаткові фільтри, зокрема, співбесіду та перевірку Службою безпеки. У решті країн і територій діють стандартні консульські процедури.

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"Українська візова класифікація має яскраво виражені регіональні акценти. Практично вся Африка з точки зору України — “країни міграційного ризику”. Такий стан справ призводить до того, що країна не використовує достатньою мірою свій потенціал у сферах туризму та контактів між людьми", - відзначили експерти.

Перетинів кордону іноземцями, як повідомляється, начебто багато — 14,6 млн у 2017 р., але більшість із них (8,8 млн) — це поїздки громадян сусідніх Молдови, Білорусі та Росії. За цей же рік дипломатичні установи України видали іноземцям 87 тис. віз (на 17 тис більше, ніж у попередній). У 2018 р. ситуація поліпшилася, але все одно Україна видала лише 143 тис. віз на майже 130 візових держав, з яких 100 тисяч — короткострокових, а також майже 6 тис. — електронних віз.

"Зазвичай обмеження виправдовують міркуваннями безпеки, однак усебічний аналіз візової політики показує, що частини з них можна уникнути, не поступаючись безпековою складовою. Серед основних недоліків, які виявив аналіз, проведений “Європою без бар’єрів”, непрозорість і незручність процедур, необхідність особисто подавати документи у консульства, які можуть бути навіть в інших країнах, високий відсоток відмов у країнах міграційного ризику, частина з яких можуть бути необґрунтованими, порівняно високі вимоги до фінансового забезпечення, неможливість швидко спланувати поїздку до України", - додали у ГО.

Публікація базується на даних, отриманих у рамках проекту "Сприяння реалізації ефективної візової політики України", який виконує “ГО “Європа без бар’єрів” під егідою Української Національної Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного Партнерства за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду “Відродження”.

Нагадаємо, Україна поліпшила показник у рейтингу щодо громадянства.

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