Україна поліпшила позицію у рейтингу паспортів світу

"Україна в четвертому кварталі 2019 року піднялася на одну сходинку в Індексі, і тепер займає 43-е місце. Водночас за три місяці кількість безвізових країн залишилася такою, як і раніше - 126 напрямків", - відзначили в компанії.

Як зазначено, такий же показник у Колумбії. Зміна позиції відбулася за рахунок зміщень інших держав у рейтингу.

Показники країн-сусідів України істотно не змінилися. Громадяни Росії отримали безвізовий доступ у Сьєрра-Леоне, і тепер росіяни можуть відвідувати без візи 117 країн. Показники Республіки Білорусь залишилися колишніми - 75 безвізових країн.

Трійка лідерів рейтингу за три місяці не змінилася. Перше місце в Індексі займають Японія і Сінгапур. Паспорти цих країн дозволяють відвідувати без візи 190 напрямків з 227 можливих. Друге місце розділили Німеччина, Фінляндія і Південна Корея - 188 безвізових країн. На третьому рядку як і раніше Данія, Італія та Люксембург - 187 напрямків.

Велика Британія і США все так же на 6-му місці - найнижчому з 2010-го року. У 2014-му році обидві країни займали 1-е місце у рейтингу. Найбільш успішними три місяці стали для Об'єднаних Арабських Еміратів. Країна піднялася на рекордні п'ять рядків, отримавши безвізовий доступ до низки африканських країн. Зараз ОАЕ займають 15-е місце (172 напрямків).

Афганістан розташувався на останньому 107-му місці Індексу з безвізовим доступом в 25 країн.

Додамо, у березні паспорт України поліпшив свої позиції в світовому рейтингу.

Індекс паспортів компанії Henley & Partners є міжнародним рейтингом країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс видається з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації.