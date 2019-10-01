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Украина улучшила позицию в рейтинге паспортов мира

Киев • УНН

 • 11087 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В обновленном Индексе паспортов, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира в четвертом квартале 2019 года, Украина улучшила позицию. Об этом УНН сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.

Украина улучшила позицию в рейтинге паспортов мира

"Украина в четвертом квартале 2019 года поднялась на одну строчку в Индексе, и теперь занимает 43-е место. В то же время за три месяца количество безвизовых стран осталось прежним – 126 направлений", - отметили в компании.

Как указано, такой же показатель у Колумбии. Изменение позиции произошло за счет движения других государств в рейтинге.

Показатели стран-соседей Украины существенно не изменились. Граждане России получили безвизовый доступ в Сьерра-Леоне, и теперь россияне могут посещать без визы 117 стран. Показатели Республики Беларусь остались прежними – 75 безвизовых стран.

Тройка лидеров рейтинга за три месяца не изменилась. Первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур. Паспорта этих стран позволяют посещать без визы 190 направлений из 227 возможных. Второе место разделили Германия, Финляндия и Южная Корея – 188 безвизовых стран. На третьей строчке по-прежнему Дания, Италия и Люксембург – 187 направлений.

Великобритания и США все так же на 6-м месте – самом низком с 2010-го года. В 2014-м году обе страны занимали 1-е место в рейтинге. Наиболее успешными три месяца стали для Объединенных Арабских Эмиратов. Страна поднялась на рекордные пять строчек, получив безвизовый доступ в ряд африканских стран. Сейчас ОАЭ занимают 15-е место (172 направлений).

Афганистан находится на последнем 107-м месте Индекса с безвизовым доступом в 25 стран.

Добавим, в марте паспорт Украины улучшил свои позиции в мировом рейтинге.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации. 

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