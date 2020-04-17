Эксперты в этом году прогнозируют низкий урожай зерновых в Украине

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты в 2020 году прогнозируют низкий урожай зерновых в Украине. По состоянию на апрель этого года прогнозируется урожай на уровне 70,7 млн тонн. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.