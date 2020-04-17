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Експерти цього року прогнозують низький врожай зернових в Україні

Експерти цього року прогнозують низький врожай зернових в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Експерти у 2020 році прогнозують низький врожай зернових в Україні. Станом на квітень цього року прогнозується урожай на рівні 70,7 млн тонн. Про це йдеться у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки, передає УНН.

Так, експерти прогнозують падіння сільського господарства у 2020 році на 1,1%, що як мінімум дорівнює 8 млрд грн. У 2021 прогнозують ріст сільського господарства на 2,1%, що дорівнює мінімум 0,9 млрд грн.

Зокрема, експерти передбачають отримання низького врожаю зернових культур. На квітень 2020 року прогнозується урожай зернових на рівні 70,7 млн тонн, а на квітень 2021 року - 74,0 млн тонн.

Раніше Українська зернова асоціація прогнозувала у 2020 році урожай зернових та олійних культур на рівні 92,6 млн тонн.

Додамо, що у квітні 2019 року урожай зернових був зафіксований на рівні 63,2 млн тонн. Тобто цього року, не дивлячись на прогнозований низький урожай, він всеодно є більшим за минулорічний.

Нагадаємо, за прогнозом Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки», виробництво зернових в Україні у 2020 році становитиме 67,4 млн тонн, що на понад 10% менше, ніж роком раніше.

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