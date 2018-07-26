Эксперты рассказали, приводит ли употребление алкоголя к ожирению

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32448 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 97261 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121756 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129437 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167995 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152954 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140782 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130407 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180440 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118320 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Эксперты рассказали, приводит ли употребление алкоголя к ожирению

Эксперты рассказали, приводит ли употребление алкоголя к ожирению

Киев  •  УНН

 • 26050 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Умеренное употребление алкоголя не ведет к росту жировой массы. Так считают специалисты Национального центра биотехнологической информации США, передает УНН.

"Явная причинно-следственная связь между употреблением алкоголя и увеличением веса тела отсутствует. Употребление алкогольных напитков в малых дозах не ведет к росту жировой массы", - говорится в докладе специалистов.

Вместе с этим отмечается, что в случае потреблении алкоголя в больших дозах, организм замедляет метаболизм, прекращает сжигать накопленный жир, предпочитая получать энергию из собственных мышц. В итоге, мышечная масса снижается, а жировая прослойка растет, предупреждают специалисты.

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Ранее ученые обнаружили полезные в борьбе с онкологией свойства красного вина.

А эксперты Эксетерского университета (Великобритания) и вовсе пришли к выводу, что умеренное потребление алкоголя может улучшить способность человека к обучению

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