Эксперты рассказали, приводит ли употребление алкоголя к ожирению

"Явная причинно-следственная связь между употреблением алкоголя и увеличением веса тела отсутствует. Употребление алкогольных напитков в малых дозах не ведет к росту жировой массы", - говорится в докладе специалистов.

Вместе с этим отмечается, что в случае потреблении алкоголя в больших дозах, организм замедляет метаболизм, прекращает сжигать накопленный жир, предпочитая получать энергию из собственных мышц. В итоге, мышечная масса снижается, а жировая прослойка растет, предупреждают специалисты.

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Ранее ученые обнаружили полезные в борьбе с онкологией свойства красного вина.

А эксперты Эксетерского университета (Великобритания) и вовсе пришли к выводу, что умеренное потребление алкоголя может улучшить способность человека к обучению.