Експерти розповіли, чи призводить вживання алкоголю до ожиріння
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Помірне вживання алкоголю не веде до зростання жирової маси. Так вважають фахівці Національного центру біотехнологічної інформації США, передає УНН.
"Явний причинно-наслідковий зв'язок між вживанням алкоголю і збільшенням ваги тіла відсутній. Вживання алкогольних напоїв в малих дозах не веде до зростання жирової маси", - йдеться в доповіді фахівців.
Разом з цим відзначається, що в разі споживанні алкоголю у великих дозах, організм уповільнює метаболізм, припиняє спалювати накопичений жир, вважаючи за краще отримувати енергію з власних м'язів. У підсумку, м'язова маса знижується, а жировий прошарок зростає, попереджають фахівці.
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Раніше вчені виявили корисні в боротьбі з онкологією властивості червоного вина.
А експерти Ексетерського університету (Велика Британія) і зовсім прийшли до висновку, що помірне споживання алкоголю може поліпшити здатність людини до навчання.