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Експерти розповіли, чи призводить вживання алкоголю до ожиріння

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Помірне вживання алкоголю не веде до зростання жирової маси. Так вважають фахівці Національного центру біотехнологічної інформації США, передає УНН.

"Явний причинно-наслідковий зв'язок між вживанням алкоголю і збільшенням ваги тіла відсутній. Вживання алкогольних напоїв в малих дозах не веде до зростання жирової маси", - йдеться в доповіді фахівців.

Разом з цим відзначається, що в разі споживанні алкоголю у великих дозах, організм уповільнює метаболізм, припиняє спалювати накопичений жир, вважаючи за краще отримувати енергію з власних м'язів. У підсумку, м'язова маса знижується, а жировий прошарок зростає, попереджають фахівці.

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Раніше вчені виявили корисні в боротьбі з онкологією властивості червоного вина.

А експерти Ексетерського університету (Велика Британія) і зовсім прийшли до висновку, що помірне споживання алкоголю може поліпшити здатність людини до навчання.

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