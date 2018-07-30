Эксперты объяснили, кому выгодно покупать жилье в рассрочку

В холдинговой компании предлагают инвесторам воспользоваться таким финансовым инструментом, как рассрочка. Она выгодна в случае, если у вас нет полной суммы для покупки квартиры.

"Инвестору нужно оплатить только первый взнос - 30% от стоимости недвижимости, а остаток суммы распределяется до конца строительства. Срок выплаты рассрочки формируют по определенному графику, который предлагает застройщик для того, чтобы эффективно осуществлять строительство объекта и выполнять свои обязательства перед инвесторами. Также могут быть и индивидуальные графики выплаты рассрочки для клиента", - пояснили в холдинге условия получения рассрочки.

Такой финансовый инструмент, выгоден тем покупателям, у кого есть определенные сбережения на первый взнос и стабильный доход, чтобы выплатить за квартиру до конца строительства.

"Заметьте, что в таком случае скидка на квартиру уже будет меньше наполовину, а остаток суммы, подлежащей выплате, не фиксируется. Если до конца строительства возрастет стоимость квадратных метров, то, соответственно, увеличится и сумма общей задолженности", - пояснили в "Киевгорстрое".