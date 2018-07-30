Експерти пояснили, кому вигідно купувати житло у розстрочку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Розстрочка вигідна тим покупцям, у кого є певні заощадження та стабільний прибуток, щоби виплатити за квартиру до кінця будівництва. Про це УНН розповіли у прес-службі найбільшого столичного забудовника “Київміськбуд”.

У холдинговій компанії пропонують інвесторам скористатися таким фінансовим інструментом, як розстрочка. Вона вигідна у випадку, якщо у вас немає повної суми для купівлі квартири.

“Інвестору потрібно сплатити лише перший внесок — 30% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва. Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об’єкта і виконувати свої зобов’язання перед інвесторами. Також можуть бути й індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта”, — пояснили у холдингу умови отримання розстрочки.

Такий фінансовий інструмент, вигідний тим покупцям, у кого є певні заощадження на перший внесок і стабільний прибуток, щоби виплатити за квартиру до кінця будівництва.

“Зауважте, що в такому випадку знижка на квартиру вже буде меншою наполовину, а залишок суми, що підлягає виплаті, не фіксується. Якщо до кінця будівництва зросте вартість квадратних метрів, то, відповідно, збільшиться й сума загальної заборгованості”, — пояснили у “Київміськбуді”.

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