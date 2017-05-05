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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперты назвали стоимость жилья в новостройках столицы в апреле

Киев • УНН

 • 10239 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в апреле 2017 года составила 23277 грн/кв.м (±1,6%). Об этом УНН сообщает со ссылкой на специализированный портал Столичная недвижимость.

Эксперты назвали стоимость жилья в новостройках столицы в апреле

Относительно марта средняя стоимость уменьшилась на 0,3%. За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 0,1%. Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 1,3%), Оболонском (на 2%) и в Соломенском (на 1,6%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,7% в Деснянском до 8,1% в Печерском.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы.

Тем более, что в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках. Также, напомним, недавно "Киевгорстрой" ввел совершенно новую программу ипотечного кредитования "Від мрій — до дій" с рекордно низким процентом годовых.

Условия программы: на условиях новой ипотечной программы инвестор имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения с процентной ставкой в 5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев). Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.

В случае, если срок предоставления ипотеки длиннее, на 1 и 2 год процентная ставка составит 7,5%; с 3 года - 24% годовых.

Украинские Национальные Новости

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