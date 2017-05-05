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Експерти назвали вартість житла у новобудовах столиці у квітні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва в квітні 2017 року становила 23277 грн/кв.м (±1,6%). Про це УНН повідомляє з посиланням на спеціалізований портал Столична нерухомість.

Експерти назвали вартість житла у новобудовах столиці у квітні

Порівняно з березнем, середня вартість зменшилась на 0,3%. За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва зросла на 0,1%. Зменшення середніх цін в минулому місяці спостерігалося в Голосіївському (на 1,3%), Оболонському (на 2%) і в Солом’янському (на 1,6%) районах. В інших районах збільшення середньозважених цін становило від 0,7% в Деснянському до 8,1% в Печерському.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, особливо в новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло в новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має більш ніж 60-річну історію роботи. Тим більше, що в компанії діють знижки від 10 до 20% на деякі квартири в новобудовах. Також, нагадаємо, нещодавно “Київміськбуд” запровадив абсолютно нову програму іпотечного кредитування “Від мрій — до дій” із рекордно низьким відсотком річних.

Умови програми: на умовах нової іпотечної програми інвестор має змогу взяти житло або комерційні (нежитлові) приміщення із відсотковою ставкою у 5% річних (за умови строку кредитування на 12 місяців). Такий відсоток є рекордно низьким для українського ринку нерухомості.

У разі, якщо термін надання іпотеки довший, на 1 та 2 рік відсоткова ставка становитиме 7,5%; із 3 року — 24% річних.

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