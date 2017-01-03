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Эксперты назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы

Киев • УНН

 • 8704 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в декабре 2016 года составила 22 980 грн/кв. м (± 1,5%). Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитическую информацию специализированного сайта "Столичная недвижимость".

По сравнению с ноябрем, средняя стоимость уменьшилась на 1,3%.

По сравнению с ноябрем, изменение цен по классам первичной недвижимости составило: эконом-класс – снижение на 0,5% до 16 511 грн/кв. м; комфорт-класс – снижение на 1,9% до 21 512 грн/кв. м; бизнес-класс – рост на 1,4% до 28 288 грн/кв. м; премиум-класс – рост на 0,4% до 44 146 грн/кв. м.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является наилучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, как например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании введены скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.

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