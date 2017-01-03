Експерти назвали середню вартість квадратного метру житла у новобудовах столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва в грудні 2016 року становила 22 980 грн/кв. м (±1,5%). Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичну інформацію спеціалізованого сайту "Столична нерухомість".
Порівняно з листопадом, середня вартість зменшилась на 1,3%.
Порівняно з листопадом, зміна цін за класами первинної нерухомості становила: економ-клас – зниження на 0,5% до 16 511 грн/кв. м; комфорт-клас – зниження на 1,9% до 21 512 грн/кв. м; бізнес-клас – зростання на 1,4% до 28 288 грн/кв. м; преміум-клас – зростання на 0,4% до 44 146 грн/кв. м.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто у новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1 листопада у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.