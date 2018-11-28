Эксперт: рост продаж квартир небольших площадей тянет за собой весь рынок недвижимости
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Рост продаж квартир малых площадей повлечет за собой рост продаж и квартиры большей площади. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр.
“Рынок мелких квартир всегда тянет за собой рынок крупных квартир, элитку. Элитка тянет рынок земли, коммерции”, — считает эксперт.
Он отметил, что сейчас активно покупаются квартиры площадью до 70 кв. м. В целом, по мнению эксперта, ситуация на рынке недвижимости изменилась в позитивную сторону и наблюдается рост продаж “первички”. Как считают эксперты, росту спроса на жилую недвижимость на первичном рынке, способствуют программы лояльности и финансовые инструменты, предлагаемые застройщиками.
Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье, уже сегодня не имея полной суммы или купить квартиру большей площади. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает на выбор три программы с разными банками (это “Кристалбанк”, “Укргазбанк” и “Глобус”). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру — в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.