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Експерт: зростання продажів квартир невеликих площ тягне за собою весь ринок нерухомості

Експерт: зростання продажів квартир невеликих площ тягне за собою весь ринок нерухомості

Київ • УНН

 • 11303 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Зростання продажів квартир малих площ спричинить зростання продажів і квартир більшої площі. Про це в коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Іван Кудояр.

"Ринок дрібних квартир завжди тягне за собою ринок великих квартир, елітку. Елітка тягне ринок землі, комерцію", - вважає експерт.

Він зазначив, що зараз активно купуються квартири площею до 70 кв. м. У цілому, на думку експерта, ситуація на ринку нерухомості змінилася в позитивну сторону і спостерігається зростання продажів "первинки". Як вважають експерти, зростанню попиту на житлову нерухомість на первинному ринку сприяють програми лояльності та фінансові інструменти, пропоновані забудовниками.

Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло, вже сьогодні не маючи повної суми або купити квартиру більшої площі. В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує на вибір три програми з різними банками (це "Крісталбанк", "Укргазбанк" і "Глобус"). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.

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