Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Защита прав акционеров, особенно в банковской сфере, была и остается проблемной. В целом же украинское построено на недружественных по отношению к акционерам и инвесторам принципах. Такое мнение в комментарии УНН высказал заведующий кафедрой, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины Олег Подцерковный.

Если мы говорим об акционерах в целом в Украине, то защита прав акционеров любых организаций, не только банковских учреждений, конечно, является большой проблемой. По банкам - это двойная проблема, в том плане, что действующее законодательство полностью ориентировано на приоритет в признании правомерности решений НБУ, ФГВФЛ и других государственных органов, которые так или иначе касаются функционирования банковской системы - считает юрист.

Подцерковный заметил, что подобная ситуация в целом не является исключительно украинской проблемой, ведь в некоторых других странах на фоне пережитых финансовых кризисов наметился уклон в сторону диктата государства в банковском секторе, особенно в аспекте ликвидации банков.

"С одной стороны это обусловлено заботой о вкладчиках, а с другой - говорить о защите инвесторов в этих условиях довольно трудно", - уточняет эксперт и добавляет, что сейчас и в Украине "образовалась ситуация, когда законодательство построено на, скажем так, недружественных к инвесторам и акционерам принципах".

Подцерковный отмечает, что даже решение об отзыве лицензии, ликвидации банка, даже если и может быть обжаловано в суде, то сугубо для формирования базы возмещения стоимости акций банка.

"Но законодательство прописано таким образом, в частности закон о банках и банковской деятельности, что получить соответствующее возмещение чрезвычайно трудно, или если это вообще возможно. По крайней мере мне пока не известны факты, что это можно было осуществить. Потому что НБУ утверждает перечень компаний, которые должны проводить оценку, только он может заключать с ними договор об оценке стоимости, он устанавливает критерии, порядок оценки. Кроме того, масса ограничений по включению тех или иных активов в расчет стоимости акций также сводит практически на нет возможность возмещения убытков, которые могут возникнуть в связи с принятием неправомерного решения, будь то НБУ или ФГВФЛ.

Фактически, мы должны констатировать на сегодня, что с точки зрения акционеров, с точки зрения инвесторов на сегодня национальное законодательство не создает благоприятный режим в сфере банковской деятельности. Даже не принимая во внимание военное положение, ведь соответствующие законодательные нормы были введены до момента военного положения", - считает юрист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Комментируя ситуацию с ликвидацией платежеспособных банков, в частности банка "Конкорд", который на момент принятия решения об отзыве лицензии был прибыльным финучреждением, юрист напомнил, что в украинском законодательстве существует большой перечень оснований для принятия решения регулятором о ликвидации банков, и некоторые из этих причин достаточно формальны и нуждались бы в проверке. Однако, в украинских решение принимается и по сути не может быть пересмотрено в судебном порядке.

"То есть прямыми нормами закона законодатель запретил это делать судам, поэтому в судебном порядке оспаривать соответствующие решения можно только с целью возмещения вреда, причиненного акционерам. Таким образом, если принято решение об отзыве банковской лицензии по причинам иным, чем неплатежеспособность банка, а это достаточно много оснований - среди которых в том числе нарушение законодательства о легализации грязных средств, там непополнение уставного капитала вовремя и т.д. - то есть некоторые другие нарушения, которые существуют в договорах с вкладчиками... То есть некоторые формальные моменты, которые, казалось бы, требуют проверки перед принятием такого ответственного решения, как ликвидация банка, - они на сегодняшний день не могут быть пересмотрены с целью восстановления состояния банка, существовавшего до принятия такого решения. (…) Поэтому акционеры банка, кредиторы банка могут пострадать от таких решений. И, к сожалению, другие механизмы, как пытаться возместить вред, законодательством не предусмотрены", - пояснил Подцерковный.

По словам юриста, действующие законодательные нормы, принятые в 2020 году и известные как "антиколомойский закон", по сути сломали порядок обжалования актов и действий госорганов, существовавший ранее и когда через суд можно было восстановить положение вещей, существовавшее до принятия того или иного решения. Сейчас же это стало невозможным.

Напомним

Несмотря на войну, в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным. Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.