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Эксперт: в Молдове 18% населения - украинцы и доступны лишь два украинских телеканала

Киев • УНН

 • 3755 просмотра

КИШИНЕВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В соседней Молдове крайне мал объем украинского контента (на украинском и русском языках), хотя среди населения страны 18% составляют этнические украинцы. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт в сфере демократии и прав человека, директор Ресурсного центра CReDO (Молдова) Сергей Остаф.

Эксперт: в Молдове 18% населения - украинцы и доступны лишь два украинских телеканала

Он отметил, что в Молдове крайне мало украинского контента, как на украинском, так и на русском языках.

"На этот момент только два украинских канала присутствуют в кабельной сетке и это при 18% населения этнических украинцев", - рассказал С.Остаф.

В то же время, он отметил, что в Молдове предпринимаются шаги по защите своего информационного пространства и в этом аспекте был учтен и опыт Украины.

"Наш парламент принял два закона в этом смысле: в декабре 2017-го – ограничение ретрансляции новостных, информационных программ, а также ток-шоу политического и военного характера из стран, которые не ратифицировали Европейскую трансграничную телевизионную Конвенцию – и это относится к России. Второй закон – в июле 2017 года обязали увеличить до 70% производство собственных телевизионных программ в прайм-тайм – с 18:00 до 23:00, вместо импорта, а также запрет на перераспределение доходов из рекламы на иностранные импортируемые программы, таким образом поддерживая местного производителя телевизионного контента. Это вообще были важные шаги для понимания той реальности, которую имеем, когда 60% всего контента – это импорт российского продукта. Эти меры, как показывает опыт Украины и других стран, сможет постепенно поменять корректность и обусловить настоящий плюрализм мнения в стране", - рассказал эксперт.

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Как напомнил С.Остаф, к сожалению, закон, принятый в декабре 2017 года, был ветирован проросийским президентом Игорем Додоном и теперь парламенту необходимо преодолеть вето.

Также эксперт отметил, что в республике есть сильные российские СМИ.

"Российские активы в этом смысле в Молдове сильные – издания, журналисты, и сравнимы в этом смысле с соответствующими активами в 2013-2014 году на востоке Украины. Эти активы могут не только задавать тон в общественной повестке, но и формировать до 40-50% общественного мнения по тем или иным вопросам, не говоря уже о поляризации и столкновении мнений, используя, в частности, социальные сети VK.ru, OK.ru, mail.ru, Facebook и местные платформы. Известно, что российские платформы активны в систематическом сборе индивидуальных данных пользователей сетей, систем общения, читателей в части преференций, точек зрения и так далее. И эти данные активно используются для сигментированного влияния в предвыборный период времени. При активном агрессивном воздействии в период выборов эти ресурсы, наверняка, будут использованы для эксплуатации слабостей молдавского информационного пространства, о которых я уже сказал раньше.

Мой прогноз, однако, что каких-то серьезных регуляционных ограничений (как в Украине – ред.) в части этих интернет-ресурсов не произойдет. Tочечное ограничение в части определенных ресурсов может иметь место для достижения и сохранения информационной безопасности в критических случаях", - считает эксперт.

Как сообщал УНН, в мае 2016 года Верховная Рада ограничила на украинских телеканалах показ программ, произведенных в России.

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