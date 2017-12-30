Експерт: у Молдові 18% населення - українці і доступні лише два українські телеканали

Він зазначив, що у Молдові вкрай мало українського контенту, як українською, так і російською мовами.

"На цей момент лише два українські канали присутні у кабельній сітці і це при 18% населення етнічних українців", - розповів С.Остаф.

У той же час, він зазначив, що Молдова робить кроки щодо захисту свого інформаційного простору та в цьому аспекті був врахований і досвід України.

"Наш парламент прийняв два закони в цьому сенсі: у грудні 2017-го - обмеження ретрансляції новинних, інформаційних програм, а також ток-шоу політичного і військового характеру з країн, які не ратифікували Європейську транскордонну телевізійну Конвенцію - і це стосується Росії. Другий закон - у липні 2017 року зобов'язали збільшити до 70% виробництво власних телевізійних програм у прайм-тайм - з 18:00 до 23:00, замість імпорту, а також заборона на перерозподіл доходів з реклами на іноземні імпортовані програми, таким чином підтримуючи місцевого виробника телевізійного контенту. Це взагалі були важливі кроки для розуміння тієї реальності, яку маємо, коли 60% всього контенту - це імпорт російського продукту. Ці заходи, як показує досвід України та інших країн, зможе поступово поміняти коректність і зумовити справжній плюралізм думки в країні", - розповів експерт.

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Як нагадав С.Остаф, на жаль, закон, прийнятий у грудні 2017 року, був ветований проросійським президентом Ігорем Додоном і тепер парламенту необхідно подолати вето.

Також експерт зазначив, що в республіці є сильні російські ЗМІ.

"Російські активи в цьому сенсі в Молдові сильні - видання, журналісти, і можна порівняти в цьому сенсі з відповідними активами у 2013-2014 році на сході України. Ці активи можуть не лише задавати тон у громадському порядку денному, а й формувати до 40-50% громадської думки з тих чи інших питань, не кажучи вже про поляризацію і зіткнення думок, використовуючи, зокрема, соціальні мережі VK.ru, OK.ru, mail.ru, Facebook і місцеві платформи. Відомо, що російські платформи активні в систематичному зборі індивідуальних даних користувачів мереж, систем спілкування, читачів в частині преференцій, точок зору і так далі. І ці дані активно використовуються для сигментованого впливу у передвиборний період. При активному агресивному впливі в період виборів ці ресурси, напевно, будуть використані для експлуатації слабкостей молдовського інформаційного простору, про які я вже сказав раніше.

Мій прогноз, однак, що якихось серйозних регуляційних обмежень (як в Україні - ред.) в частині цих інтернет-ресурсів не відбудеться. Tочкове обмеження в частині певних ресурсів може мати місце для досягнення і збереження інформаційної безпеки в критичних випадках", - вважає експерт.

Як повідомляв УНН, у травні 2016 року Верховна Рада обмежила на українських телеканалах показ програм, вироблених в Росії.